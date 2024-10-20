Kız öğrencinin yardım çığlığı

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Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki F.A., tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini, bu videolarla tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek önceki gün sosyal medya üzerinden yardım istedi. Gözyaşları içerisinde yardım isteyen F.A., “Bayıltılıp kaçırıldım, ardından tecavüze uğrayarak şantaja maruz kaldım. Bir yıldır yaşadığım bu olaylara sessiz kaldım, ancak artık daha fazla dayanamıyorum. Aileme zarar verileceği korkusuyla susmaya zorlandım. Kimlik bilgilerimle dolandırıcılık yapılıyor. Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin” diyerek çağrıda bulundu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli gencin Karabük’ün Safranbolu ilçesinde olduğunun tespit edilerek, saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçildiğini belirtti.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bakan Ali Yerlikaya, “Karabük Valiliği koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede ‘Adli Görüşme Odasında’ psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” dedi.