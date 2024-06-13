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Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

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#Mezuniyet Töreni#Kocaeli#Kocaeli Valiliği
Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 12:25

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrencilerin, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle, okul bahçesinin kapısında bekletilmesiyle ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

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Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde dün öğrenciler için okul yönetimi tarafından, bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi.

Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

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Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Mezuniyet töreni öncesi velileriyle birlikte okula gelen bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULA GELDİ

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrencileri içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi. Yaşanan olaya Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi.

Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

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Kocaeli Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya paylaşımında mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. 

Kız öğrenciler, kıyafet gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamıştı... Valilik açıklama yaptı: Müfettiş görevlendirildi

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#Mezuniyet Töreni#Kocaeli#Kocaeli Valiliği

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