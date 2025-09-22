×
Kız öğrenci yurdundaki tepki çeken olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Kız Öğrenci Yurdu#Hırsızlık#Taciz
Kız öğrenci yurdundaki tepki çeken olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 17:22

Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Kız öğrenci yurdundaki tepki çeken olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE GETİRİLDİLER

Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kız öğrenci yurdundaki tepki çeken olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi

 

