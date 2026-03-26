KÄ±z Ã¶ÄŸrenci, akranÄ±nÄ± acÄ±masÄ±zca dÃ¶vdÃ¼: Benim olana gÃ¶z dikersen gÃ¶zlerini oyarÄ±m

Olay, 24 Martâ€™ta Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Ä°kisinin de ortaokulda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen G.N.K. ile B.S. adlÄ± kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler, caddede karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

G.N.K., "BugÃ¼n benim seni dÃ¶vesim var. SaÃ§Ä±nÄ± duvardan duvara vurasÄ±m var. Sana ne dedim ben? Benim olana gÃ¶z dikersen, gÃ¶zlerini oyarÄ±m demedim mi?" diyerek, B.S.'nin saÃ§Ä±ndan tutup, yere yatÄ±rdÄ±. G.N.K. ardÄ±ndan ayaÄŸÄ±yla B.S.'nin yÃ¼zÃ¼ne bastÄ±. Olay cep telefonu kamerasÄ±yla kayda alÄ±ndÄ±.

Darbedilen Ã¶ÄŸrencinin ailesinin ÅŸikayetÃ§i olmasÄ± Ã¼zerine aynÄ± gÃ¼n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan inceleme, devamÄ±nda da adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. KÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin ifadeleri alÄ±nÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

