KÄ±z meselesi yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ä±kan kavgada arabulucu oldu, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n saat 19.30 sÄ±ralarÄ±nda SarÄ±yer Tarabya Ã–mertepe mevkiinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re eski sevgili olan Ã–zlem Y. ile Akif Mehmet Ã–. bir sÃ¼re Ã¶nce anlaÅŸamayarak ayrÄ±ldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã–zlem Y. Yunus Emre E. ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ancak Ã–zlem Y. bir sÃ¼re sonra bu kez de Yunus Emre E. ile ayrÄ±ldÄ±. Ä°liÅŸkisinin Akif Mehmet Ã–. yÃ¼zÃ¼nden bittiÄŸini iddia eden Yunus Emre E., ona Ã¶lÃ¼m tehditleri savurmaya baÅŸladÄ±. Bu durumdan haberdar olan Akif Mehmet Ã–.â€™nÃ¼n arkadaÅŸÄ± Cemil Can Ã‡Ä±rak da husumeti sonlandÄ±rmak ve taraflarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in arabuluculuk yaptÄ±. Arabuluculuk buluÅŸmasÄ± sonrasÄ± taraflar konuÅŸarak ayrÄ±ldÄ±.

ARABULUCULUK BULUÅžMASI SONRASI VURULDU

Olay gÃ¼nÃ¼ Akif Mehmet Ã–., arkadaÅŸÄ± Cemil Can Ã‡Ä±rak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra onu evine bÄ±raktÄ±. O esnada evin Ã¶nÃ¼ne araÃ§la gelip arkadaÅŸlarÄ± Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Cemil Can Ã‡Ä±rakâ€™a evine gireceÄŸi esnada silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. GÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurulan Ã‡Ä±rak, kanlar iÃ§erisinde yere savrularak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunus Emre E., geldiÄŸi araca binerek hÄ±zla kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

OlayÄ±n ardÄ±ndan sesleri duyan mahalleli sakinleri aÄŸÄ±r yaralÄ± Cemil Can Ã‡Ä±rakâ€™Ä± araÃ§la Maslakâ€™taki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rarak tedavi altÄ±na aldÄ±. Hemen ameliyata alÄ±nan Ã‡Ä±rak yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SARIYER ASAYÄ°Åž POLÄ°SÄ° 3 ÅžAHSI YAKALADI

YaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan SarÄ±yer AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi polisleri Burak K., Ã–zlem Y. ve Akif Mehmet Ã–.â€™nÃ¼n ifadesine baÅŸvurdu. OlayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸahsÄ±n Yunus Emre E. olduÄŸunun belirlenmesi Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti. ÅžahÄ±s Maden Mahallesiâ€™ndeki olaydan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra araÃ§taki 2 ÅŸahÄ±sla birlikte yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸahÄ±s, ifadeleri alÄ±nmak ve adli iÅŸlemleri yapÄ±lmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Haberin DevamÄ±