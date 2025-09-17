×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Kız meselesi' kanlı bitti, husumetlisini tabancayla öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Cinayet
Kız meselesi kanlı bitti, husumetlisini tabancayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 19:02

 KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Toprak Yiğitdoğan (19), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Yiğit T. (18) tarafından çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Haberin Devamı

 Olay, saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketinde mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan ile iş yerine gelen ve kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Yiğit T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan Yiğit T., tabancayla Toprak Yiğitdoğan’a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!