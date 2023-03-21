Kız Kulesi'nin restorasyon öncesi fotoğrafları şaşkına çevirdi! Betonundan deniz kumu ve midye kabuğu çıktı

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Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı. Çalışmaların genel amacının yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulması olduğu belirtildi. Çalışmalara alanında uzman olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.

SARSINTILARA, ZEMİN KAYMALARINA KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Kız Kulesi'nin çevresine kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken, kulenin kubbe kısmının aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldığı ve kaplama aşamasına geçildiği görüldü.

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Kulenin duvarlarında iskele sökümleri yapılırken, kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Ada sınırları hizasında ise ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılıyor. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirildi.

KULENİN BETONUNDAN MİDYE KABUĞU ÇIKTI

Öte yandan Kız Kulesi'nin restorasyonuna başlanılmadan önce çekilen fotoğraflarda kolon demirlerinin açığa çıktığı, betonunda deniz kumu ve midye kabuklarının olduğu görülüyor.

Fotoğraflarda, kulenin külah kısmında bağlayıcılığını kaybetmiş çimento ve korozyona uğramış demirler, bayrak direğindeki hasarlar, döşeme ve kolonlarında deniz kumunun kullanılması ve midye kabuğu, kıyı betonlarındaki hasar ve ayrışmalar dikkat çekiyor.

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RESTORASYONLA İLGİLİ YAPILAN SON AÇIKLAMA

Kız Kulesi'nin internet sitesinden 7 Mart'ta çalışmalarla ilgili yapılan son açıklamada, "Kız Kulesi restorasyonunda önceki paylaşımlarımızda belirtmiş olduğumuz kubbe ahşap imalatları tamamlanmış, kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış, kaplama ve sonlandırma aşamasına geçilmiştir.

Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

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Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır.

Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir.

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Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.