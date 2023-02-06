Kız Kulesi'nin brandası düştü! İç kısmı gözüktü

Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 17:47
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Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin, üzerini kapatan branda, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü. Brandanın yerinden çıkmasıyla Kız Kulesi'nin çalışma yapılan iç kısmı gözüktü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle üzeri brandayla kapatılan Kız Kulesi, şiddetli rüzgar sonrası açığa çıktı. Kız Kulesi'nin brandaları rüzgarın etkisiyle düştü. Kız Kulesi'nin çalışma yapan bölümleri görünür hale geldi.