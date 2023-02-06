Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kız Kulesi'nin brandası düştü! İç kısmı gözüktü

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Kız Kulesi#Üsküdar
Kız Kulesinin brandası düştü İç kısmı gözüktü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 17:47

Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin, üzerini kapatan branda, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü. Brandanın yerinden çıkmasıyla Kız Kulesi'nin çalışma yapılan iç kısmı gözüktü.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle üzeri brandayla kapatılan Kız Kulesi, şiddetli rüzgar sonrası açığa çıktı. Kız Kulesi'nin brandaları rüzgarın etkisiyle düştü. Kız Kulesi'nin çalışma yapan bölümleri görünür hale geldi.

Kız Kulesinin brandası düştü İç kısmı gözüktü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Kız Kulesi#Üsküdar

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem... Tüm bölgelerden dakika dakika son haberler...

#Diyarbakır Deprem
Sosyal medyada deprem kâhinleri yine iş başında Bir depremi önceden bilmek mümkün mü | 3 SORU 3 YANIT

Sosyal medyada deprem kâhinleri yine iş başında! Bir depremi önceden bilmek mümkün mü? | 3 SORU 3 YANIT

#Deprem
7.7 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycandan

7.7 büyüklüğündeki deprem için ilk yardım Azerbaycan'dan

#Deprem