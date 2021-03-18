Kız Kulesi’ne nazır kaliman

İSTANBUL Üsküdar’da Kız Kulesi’nin hemen karşısında sahilde yer alan ağaçlar, dün 02.00 sıralarında 1’i kadın 4 kişi tarafından ellerindeki motorlu testerelerle kesildi. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçları kesen kişileri ellerinde 3 motorlu testere ile yakaladı. Zabıta ekipleri tarafından haklarında tutanak tutulan kişiler, polise teslim edildi. Şüphelilere, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’ ve ‘kamu malına zarar vermek’ten 4 bin 27’şer lira para cezası kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

Üsküdar zabıta ekipleri ağaçların kesildiği yerde inceleme yaptı. Kesilen ağaç dalları ve parçaları ekipler tarafından temizlendi.

‘NEDENİNİ SÖYLEMİYORLAR’

Üsküdar Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, “Biz bu kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası da verilecek. Ayrıca bu kişiler karakola götürülüp adli işlem başlatıldı. İkisi büyük olmak üzere toplam 6 ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Adli soruşturma sonucunda belli olacak” diye konuştu.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise “Gece 02.15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız” dedi.

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