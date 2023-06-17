×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul#Kız Kulesi
Kız Kulesinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 05:26

Üsküdar Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi. Sahilde toplanan vatandaşlar, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti.

Haberin Devamı

İstanbul'un sembollerinden tarihi Üsküdar Kız Kulesi'nde gece saatlerinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ses ve ışık uyumu izleyicilerin beğenisini topladı.

Kız Kulesinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi

Vatandaşlar, o anları fotoğraf ve video çekerek kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren gösteri yüzlerce kişi tarafından izlendi.

Kız Kulesinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi

“1.400 KİLOMETRE YOL GELDİM"

Üsküdar Sahil'de gösteriyi izleyen Oğuz Can “Ağrı Doğubeyazıt'lıyım, yaklaşık 1.400 kilometre yol geldim bu şaheser gösteriyi izlemek için, çok memnun kaldım çok güzel olmuş. Çok mutluyuz, bence tüm İstanbul halkı da çok mutlu. Hem sosyal hem turistik olarak beğendik, gayet iyi" dedi.

Haberin Devamı

Kız Kulesinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi

“ALMANYA'DAN GELDİM"

Gösteriyi izleyen Yıldız Koç ise, “Çok güzel buldum. Almanya'dan geliyoruz ve bu gösteri için ekstra bekledik, burada geçerken gençlerden duyduk. Çok büyük bir kalabalık vardı, ne var burada? Diye sorduk. Lazer şov var dediler bunun için ekstra bekledik ve çok beğendim. Çok fotoğraf çektim. Kendimiz de bugün gezdik çok güzel olmuş, çok beğendik harika olmuş” diye konuştu.

Kız Kulesinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İstanbul#Kız Kulesi

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık