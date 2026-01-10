×
Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy'un davetiyle gerçeğe dönüştü

#Kültür#Turizm#Sivas
Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy’un davetiyle gerçeğe dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2026 10:30

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran bir köy hikayesi, bu kez İstanbul’un ortasında gerçeğe dönüştü. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çocukların kardan yaptığı Kız Kulesi, Türkiye’nin en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu. O samimi kareler, şimdi unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu’nun köydeki çocuklarla birlikte kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

İstanbul’a hiç gelmemiş çocukların hayal gücüyle ortaya çıkan o görüntüler kısa sürede adeta Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikayeye karşılıksız kalmadı. Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten o karelerin kahramanlarını İstanbul’a davet etti.

Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy’un davetiyle gerçeğe dönüştü


BAKAN ERSOY'LA KIZ KULESİ KARŞISINDA BİR ARAYA GELDİLER

Sivaslı çocuklar ve Adem Soylu, bu kez kardan değil, gerçek Kız Kulesi’nin karşısında Bakan Ersoy ile bir araya geldi.

Boğaz’ın ortasında, İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’nde ağırlanan çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul’u gezme fırsatı da buldu.

Galata Kulesinden Atatürk Kültür Merkezine, Dolmabahçe Sarayından Atlas Sinema Müzesine adım adım şehri keşfeden çocuklar, hayallerini süsleyen Kız Kulesini tüm ihtişamıyla yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy’un davetiyle gerçeğe dönüştü

 

“SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK, DAVET ETTİK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını, karşısına geçip çay içtiklerini ve “İnşallah İstanbul'da da bize nasip olur.” dileğinde bulunduklarını söyledi.

Bu görüntülerin ardından çocukları İstanbul’a davet ettiklerini ifade eden Ersoy, “Biz de onları davet ettik; İstanbul’da ağırladık. Hem Kız Kulesi’ni hem Galata Kulesi’ni hem de Bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık.” dedi.

Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy’un davetiyle gerçeğe dönüştü

“ÇOCUKLARIMIZIN ANADOLU’YU TANIMASI ÇOK KIYMETLİ”

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak çocukların Anadolu’yu, kültürü ve kültürel değerleri tanımalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak bu tür faaliyetleri her fırsatta değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların çocuklara bırakılacak kültürel miras açısından çok değerli olduğunu belirten Ersoy, çocukların geleceğe bırakacakları mirası tanımaları noktasında bu buluşmanın güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

“GELECEĞE MİRAS VE YAŞAYAN MİRAS OKULU ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Ersoy, Bakanlık bünyesinde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 260 noktada arkeolojik kazı ve kültürel miras çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Bunun yanında Yaşayan Miras Okulu Projesi'ne de değinen Ersoy, geleneksel sanatların ustalar ve Bakanlık sanatçıları tarafından çocuklara aktarılması için yeni bir çalışma başlatıldığını, bu projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

İlk etapta bu yıl 12 şehirde, etnografya müzeleri bünyesinde Yaşayan Miras Okullarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, çocukların bu merkezlere düzenli olarak gelerek geleneksel kültürü öğrenmelerinin amaçlandığını söyledi.

Kız Kulesi hayalleri Bakan Ersoy’un davetiyle gerçeğe dönüştü

 

O HİKAYE TÜRKİYE'NİN KALBİNE DOKUNDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medyada başlayan bu hikayeyi unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Kardan bir kulenin etrafında başlayan hayal, İstanbul’un kalbinde gerçek oldu. Köyden çıkan bir fikir Türkiye’nin ortak tebessümüne dönüştü.

Tarihi Kız Kulesi'ndeki bu buluşma küçük bir fikrin ne kadar büyük bir mutluluğa dönüşebileceğinin en sıcak örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

 

 

#Kültür#Turizm#Sivas

