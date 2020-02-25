MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKız kardeşinin evinde ölü bulundu
GeriGündem Kız kardeşinin evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

Kız kardeşinin evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kız kardeşinin evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 çocuk annesi Cahide Göçmen, gittiği kız kardeşinin evinde ölü bulundu.

Olay, öğlen saatlerinde, Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde meydana geldi. Cahide Göçmen, Çırpılar köyünde oturan kız kardeşi Hanife Biçer'in (57) evine gitti. Bu sırada Hanife Biçer, hasta olan eşi Şaban Biçer'i, Ezine Devlet Hastanesi'ne götürmek için evden çıktı. Biçer hastanede tedaviye alınırken, Hanife Biçer de evine döndü. Hanife Biçer, eve girdiğinde kız kardeşi Cahide Göçmen'in hareketsiz halde yatarken buldu. Biçer'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cahide Göçmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle