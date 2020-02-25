Kız kardeşinin evinde ölü bulundu

Olay, öğlen saatlerinde, Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde meydana geldi. Cahide Göçmen, Çırpılar köyünde oturan kız kardeşi Hanife Biçer'in (57) evine gitti. Bu sırada Hanife Biçer, hasta olan eşi Şaban Biçer'i, Ezine Devlet Hastanesi'ne götürmek için evden çıktı. Biçer hastanede tedaviye alınırken, Hanife Biçer de evine döndü. Hanife Biçer, eve girdiğinde kız kardeşi Cahide Göçmen'in hareketsiz halde yatarken buldu. Biçer'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cahide Göçmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu.