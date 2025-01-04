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Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

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#Kocaeli#Gebze#Polis
Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 22:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Onur S., arlarında husumet bulunan kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K.’yı pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak’ta meydana geldi. Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.’ya ateş açtı.

Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Onur S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#Gebze#Polis

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