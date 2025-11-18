×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Adana#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 09:54

Adana'da, Derman Arslanhan (24), evde, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G. ile gördüğü Baran Bayav’ı (23), sokakta bıçaklayıp öldürdü. İfadesinde, “Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım” diyen Arslanhan, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 15 Kasım’da saat 10.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evine gelen Derman Arslanhan, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G.’yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Arslanhan, evden koşarak kaçan Bayav’ın peşinden gitti. Derman Arslanhan, sokakta yakaladığı Baran Bayav’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bayav hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Baran Bayav, kurtarılamadı. 

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

TUTUKLANDI 

Haberin Devamı

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis, adrese yaptığı baskında Arslanhan’ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Derman Arslanhan, ifadesinde, "Kız kardeşimle birlikte görünce ‘Burada ne arıyorsun’ dedim. Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım" dedi. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslanhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

OLAY ANI KAMERADA 

Derman Arslanhan'ın, Baran Bayav’ı sokakta bıçakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yarı çıplak halde sokakta kaçan Bayav’ın yere düştükten sonra, arkadan gelen Arslanhan'ın bıçaklamaya devam ettiği anlar yer aldı.

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

Şüphelinin eve girip bisikletini aldıktan sonra olay yerinden kaçarken yerde yatan Bayav'ı 1 kez daha bıçakladığı, 2 kadının ise yaralıya yardıma koştuğu görüntülerde yer aldı.

Haberin Devamı

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

Yasak aşka evde suçüstü yaptı, kaçan adamı öldürdü | Cinayet anı kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Adana#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!