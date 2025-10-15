×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kız kardeşini erkek arkadaşıyla görünce kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Kız Kardeş Kavga#Silahlı Saldırı#İstanbul Esenyurt
Kız kardeşini erkek arkadaşıyla görünce kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 12:16

Kız kardeşini erkek arkadaşıyla birlikte gören ağabey, kardeşinin erkek arkadaşıyla küfürleşip kavga etti. Ardından silahına davranan ağabey havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören şahıs ortalığı birbirine kattı. Sosyal medyadan atılan fotoğrafı gören ağabey, silahla bulundukları yeri basıp havaya ateş açtı. Yaşı küçük şahıs daha sonra kayıplara karıştı.

ELİNE SAİLAH ALIP KARDEŞİNİN YANINA GİTTİ

Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşini sosyal medya hesabında konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla gören yaşı küçük şahıs, eline silah alıp bulundukları yere gitti.

ÖNCE KAVGA SONRA HAVAYA ATEŞ 

Önce küfürleşen grup daha sonra birbirlerini darp etmeye çalıştı. Yanında silah getiren ağabey havaya ateş açarak ortalıktan kayboldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kız Kardeş Kavga#Silahlı Saldırı#İstanbul Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!