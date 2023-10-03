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'Kız kardeşimden ayrıl' dedi, öldürüldü! 6 ay önce de babası cinayete kurban gitmiş

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#İstanbul#Cinayet#Bayrampaşa
Kız kardeşimden ayrıl dedi, öldürüldü 6 ay önce de babası cinayete kurban gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 17:13

Bayrampaşa’da çıkan kavgada bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden gencin babasının da 6 ay önce başından vurularak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarında tartışma çıkan D.B. ve Barış Kabul, evlerinin yakınlarındaki bir parkta buluştu. Barış Kabul (16), D.B.'den (16) kız kardeşiyle olan arkadaşlığını bitirmesini istedi. Bunun üzerine üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Barış Kabul ile D.B. ve arkadaşları arasında kavga başladı. Yaşları 18’den küçük olan şahıslardan D.B., olay yerine getirdiği bıçakla birlikte Barış Kabul’e saldırdı. Barış Kabul, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan D.B.'nin kavga sırasında karşı taraftan bıçağı alarak Barış Kabul'ü bıçakladığı öğrenildi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. İncelemeler doğrultusunda Barış Kabul’ü bıçaklayarak öldüren D.B. ve olaya karışan E.B.K. (16), E.K. (16) ve S.T. (18) Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

6 AY ÖNCE BABASI SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBETMİŞ

Bıçaklanarak hayatını kaybeden Barış Kabul’ün babasının da olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta 6 ay önce silahla başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.

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#İstanbul#Cinayet#Bayrampaşa

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