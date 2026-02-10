×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kız kardeşi hakkındaki sözleri duyunca dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Uygunsuz görüntüsü olduğuna dair dedikodu yaptılar

Güncelleme Tarihi:

#Dedikodu#Darp#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 10:01

Adana'da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını öne sürüp, eski iş yerini basan ve tartıştığı 4 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan Ümran Alan (26), tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 7 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran Alan, iddiaya göre dedikodular devam edince yanına aldığı tabancayla eski iş yerine gitti.

Kız kardeşi hakkındaki sözleri duyunca dehşet saçmıştı İfadesi ortaya çıktı: Uygunsuz görüntüsü olduğuna dair dedikodu yaptılar

Kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdüğü eski iş arkadaşları ile tartışan Alan, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kız kardeşi hakkındaki sözleri duyunca dehşet saçmıştı İfadesi ortaya çıktı: Uygunsuz görüntüsü olduğuna dair dedikodu yaptılar

ÇATIDA POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polisi fark eden Ümran Alan, teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Alan ekiplere direnince, olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Timlerin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Ümran Alan'ın üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca da çıktı.

Kız kardeşi hakkındaki sözleri duyunca dehşet saçmıştı İfadesi ortaya çıktı: Uygunsuz görüntüsü olduğuna dair dedikodu yaptılar

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Kız kardeşim hakkında uygunsuz görüntüleri olduğuna dair dedikodular yaydıkları gerekçesiyle eski çalıştığım iş yerine gittim. Oradakiler konuşmaya devam edince sinirlendim, yanımda getirdiğim silahla önüme gelene ateş ettim" dediği belirtildi. Ümran Alan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hastanede tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Kız kardeşi hakkındaki sözleri duyunca dehşet saçmıştı İfadesi ortaya çıktı: Uygunsuz görüntüsü olduğuna dair dedikodu yaptılar

Gözden KaçmasınÜsküdar Devlet Hastanesinde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındıÜsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltına alındıHaberi görüntüle


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dedikodu#Darp#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!