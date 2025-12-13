Kız kardeşe ehliyet sevgiliye diploma

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüpheliler hakkında ‘örgüt’ suçlaması hazırladığı yeni iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Operasyonun üçüncü dalgasında, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ‘Hoca’ kod adlı Ziya Kadiroğlu’nun üvey kız kardeşi Canan Özkan ve sevgilisi Özge Baydemir de gözaltına alındı ve tutuklandı. 123 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede Kadiroğlu’na 136 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer örgüt üyeleri olduğu iddia edilen şüpheliler için de 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

1 NUMARANIN KARDEŞİ

İddianamede, ehliyet sınavı aşamalarında değişiklik yapılan 33 şüpheli tespit edildi. Bu şüpheliler arasında Ziya Kadiroğlu’nun üvey kız kardeşi Canan Özkan da yer alıyor. Savcılık, şüpheli Canan Özkan hakkında ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçundan 6 yıla kadar ceza istedi. İddianamede Özkan için, “Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinde, ‘B Sınıfı Sürücü Belgesi’ durumuna ek olarak; ‘A2 Sınıfı Sürücü Belgesi’ eklenerek ‘sertifika almaya hak kazandı’ durumuna getirildiğinin tespit edildiği” ifade edildi.

Canan Özkan, Ziya Kadiroğlu’nun cezaevine girmeden birkaç ay önce oğluna bir dizüstü bilgisayar verdiğini, bilgisayar üzerinde yapılan incelemede tespit edilen e-imza donanımları, diploma ve transkript dosyaları ile kendisinin ilgisi olmadığını da ileri sürdü.

Hakkında 14 yıla kadar ceza istenilen isimler arasında yer alan Özge Baydemir’in ise Ziya Kadiroğlu’nun kız arkadaşı olduğu belirtildi. İddianamede, Ziya Kadiroğlu’nun sevgilisi Özge Baydemir adına sahte Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi diploması oluşturarak sisteme eklediğinin belirlendiği anlatıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Baydemir, Kadiroğlu’nun SRC Belgesi, ehliyet işlerinde şahısların notlarını değiştirme, puanlarını yükseltme, güzellik uzmanlığı ve birçok sektörde mesleki yetkinlikle alakalı sertifika verme karşılığında şahıslardan 30 bin ila 50 bin TL arasında paralar aldığını, sahte diploma düzenleme, mezuniyet belgesi ve diploma notu yükseltmede ise daha yüksek rakamlar aldığını anlattığı belirtildi.

AYNI HÂKİM FARKLI KARAR

Dosya kapsamında 26 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi, sanıkların tahliye edilmesi yönünde yapılan itirazları ise reddederek, tutukluluğa devam kararı verdi. Ancak aynı hâkim, e-imza davasının ekim ayında yapılan duruşmasında, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar vermişti.

‘SEN YOKSAN BU İŞ YÜRÜMEZ AŞKIM’

Özge Baydemir ifadesinde Ziya Kadiroğlu’nun kendisine zaman zaman tanımadığı kişilere ait kimlik ve sertifika bilgilerini WhatsApp üzerinden gönderdiğini, sorduğunda da, “Telefonumu sıfırlayacağım, bu bilgiler sende kalsın, gerektiğinde isterim” dediğini, kendisinin de erkek arkadaşı olduğu için sorgulamadığını, kullanmadığını da ileri sürdü.

Özge Baydemir, Ziya Kadiroğlu’nun “Sen yoksan bu iş yürümez aşkım konakta” ifadesinin geçtiği konuşmayı kendisiyle yaptığı bu görüşmenin günlük ve özel nitelikte olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.