Kız Kalesi Nerede? Kız Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Hikayesi olarak Kız Kulesi ile benzer bir özelliğe sahip olan Kız Kalesinin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi yapısı ile de göz büyüyen bu kale mutlaka gezip görülmesi gereken bir yapıdır.

Kız Kalesi Nerede?

Kız Kalesi, tarihi olarak oldukça zengin bir il olan Mersin'de bulunmaktadır. Mersin'in Erdemli ilçesinde konumlanmış olan kale, Mersin il merkezine yaklaşık 60 km, Erdemli ilçesine ise 21 km uzaklıktadır. Birçok imparatorluğun bu kalede hüküm sürdüğü bilinmektedir.

Kız Kalesi Tarihi

Eski adı Korykos (Corycus) olarak bilinen Kız Kalesi, M.Ö. 4.yy'da yapıldığı söylenmektedir. Kaleyi yapanlar Grekler olarak bilinmektedir. Kız Kalesinin en parlak ve en önemli dönemi Romalılar zamanında yaşanmıştır. Tarihine bakıldığında ise, sadece Romalılar değil birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu Medeniyetler:

l Osmanlı Devleti

l Bizanslılar

l Romalılar

l Selevkoslar

l Fransızlar

l Ermeniler

l Selçuklular

Kız Kalesinin bu kadar devlete ev sahipliği yapmış olması sebebi ile, bölgenin tarihi açıdan ne kadar zengin bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Yerleşim bölgesi olarak oldukça tercih edilen ilçe, aynı zamanda oldukça önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Kız Kalesinin Özellikleri

Kız Kalesi, yaklaşık olarak karadan 200 metre açıklıkta konumlanmıştır. Bir adacık görünüme sahiptir. Bu sebeple bölgede Kız Kalesine, Deniz Kalesi adı da verilmiştir. Kız Kalesinin çoğu kısmı günümüze kadar korunmuş ve ziyarete açık bir durumdadır. Tahminen 12. yy da yapılmış olan kalenin uzunluğu ise 192 metre civarındadır. Kız Kalesinin en önemli özelliği, açıklıkta olduğundan dolayı dışarıdan alabileceği her türlü saldırıların rahatlıkla gözlemlenebilir ve müdahale edilebilir bir mesafede olmasıdır.

Kız Kalesi Hakkında Bilgi

Kız Kalesi hakkında bilinen birçok efsane bulunmaktadır. Bu efsanelerden en çok anlatılanı ise şu şekildedir:

Eskiden Mersin iline hakim olan bir bey varmış. Bu bey evlenir ve bir kız çocuğu olur. O zamanlarda bölgede hakim olan bir gelenek vardır. Geleneğe göre doğan çocuk kahine götürülür. Bey geleneğe uyar ve kahine gider. Kahin kişi bebeğin 9 yaşına geldiğinde yılan sokması ile öleceğini söyler. Bey çok üzülür ve kızı için denizin ortasına kale yaptırır. Kalenin inşası tamamlandıktan sonra kızı orada yaşamaya başlar. Kız çocuğu 9 yaşını doldurur ve ölmediği için Bey bir ziyafet verir ve tüm halk davet edilir. Bölgede yaşayanlardan birisi üzüm getirir. Çocuk üzümü çok sevdiği için odasına götürür ve üzümlerin içerisine saklanmış olan yılanın sokması sonucu kız yaşamını yitirir. Kalenin adının bu efsaneden geldiği söylenmektedir.