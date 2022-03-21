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Kız istemeye giderken yolda mahsur kaldılar

#Batman#Kar#Trafik

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Arıca köyünden Çukuryurt köyüne kız istemeye giden ve kardan kapanan yolda minibüs içinde mahsur kalan 9 kişi, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Gercüş'ün Arıca köyünden Çukuryurt köyüne, dün akşam kız istemeye giden 9 kişilik Ekinci ailesi, kardan kapanan yolda, çukura giren minibüslerinde mahsur kaldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Şerif Ekinci, komşu köylülerden yardım istedi. Traktörle yardıma gelen köylüler, minibüsü bulunduğu yerden çıkaramadı. Ekinci, bu kez İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerine durumu bildirdi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla minibüs, halat bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Mehmet Şerif Ekinci, "Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalıştık, çevre köylerden traktör çağırdık ama yarım metre kar olduğu için bir türlü çıkamadık. Gece yarısı oldu ve en son Özel İdare ekiplerine haber verdim. Allah razı olsun, kısa sürede yardımımıza geldiler. Minibüsümüz yolun kenarında çukura düşmüştü. Mahsur kaldığımız yerden kurtarıldık" dedi.

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#Batman#Kar#Trafik

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