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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı

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Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
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KONYA'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'nde kız isteme töreninden sonra 5 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle karantinaya alınan mahallenin girişleri, toprak dökülerek kapatıldı.

Eskiden belde statüsünde olan Seydişehir'in Kesecik Mahallesi'ndeki evde, kız isteme töreni düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından erkek tarafı, Hatay'a döndü. Töreni düzenleyen kız tarafından 5 kişide, koronavirüs tespit edildi. Aile, tedaviye alınırken, temaslı oldukları kişi sayısının fazla olması nedeniyle 1300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Önlem amacıyla ise mahalleye girişler, yola toprak dökülerek, kapatıldı.

Öte yandan ailenin akrabalarından 10 kişiye ise bugün hastaneye götürülüp, Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı.

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