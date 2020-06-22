Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı

Eskiden belde statüsünde olan Seydişehir'in Kesecik Mahallesi'ndeki evde, kız isteme töreni düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından erkek tarafı, Hatay'a döndü. Töreni düzenleyen kız tarafından 5 kişide, koronavirüs tespit edildi. Aile, tedaviye alınırken, temaslı oldukları kişi sayısının fazla olması nedeniyle 1300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Önlem amacıyla ise mahalleye girişler, yola toprak dökülerek, kapatıldı.

Öte yandan ailenin akrabalarından 10 kişiye ise bugün hastaneye götürülüp, Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı.