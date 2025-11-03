‘Kız isteme’ magandaları evi yaktı

Haberin Devamı

Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, dumandan etkilenen A.İ. (54), H.Ç. (27), B.İ. (65), Ş.Ç. (27), M.İ. (34), E.İ., R.İ., B.İ. (4) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk binada mahsur kaldı. Yangında mahsur kalan 2’si çocuk 9 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.