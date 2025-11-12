×
Gündem Haberleri

Kız isteme kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kız İsteme Kavgası#Kayapınar
Kız isteme kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 23:06

Diyarbakır'da ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle dün akşam aileler arasında çıkan kavganın ardından, bugün öğle saatlerinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda İsmet Barçin (22) isimli kadın hayatını kaybetti, J.B. (10) ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi’nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam ‘kız isteme’ meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

