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"Kız isteme" kavgası kanlı bitti, 1 polis memuru hayatını kaybetti

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#Kız İsteme Kavgası#Silahlı Kavga#Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kız isteme kavgası kanlı bitti, 1 polis memuru hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 03:26

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde akrabası için kız istemeye giden bir polis memuru, yaşanan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi. 

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, akrabası için gittiği kız isteme görüşmesi sırasında yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis memurunun olayın yaşandığı gün izinli olduğu öğrenildi.

Kız isteme kavgası kanlı bitti, 1 polis memuru hayatını kaybetti

ANLAŞMAZLIK KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi, Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Olay gününde izinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.’nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Kız İsteme Kavgası#Silahlı Kavga#Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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