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Kız isteme dönüşü kahreden kaza: Anne ve oğlu öldü

#Samsun#Trabzon#Kaza
Kız isteme dönüşü kahreden kaza: Anne ve oğlu öldü

SAMSUN’un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada imam Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün gece saatlerinde Samsun- Ordu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TRABZON'A DÖNÜYORLARDI

Arslan ailesinin Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan oğulları Osman Arslan için kız istemek için Yalova’ya gittikleri, Trabzon’a dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

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Anne ve oğlunun cenazeleri, yarın Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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#Samsun#Trabzon#Kaza

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