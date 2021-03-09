‘Kız çocuklarını evlerini terk etmeye çağIrıyorlar’

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla yıllarca kızlarımızın eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı verdik. Buradaki birçok hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içimizde üniversite kapısından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. O kapılardan geri çevrilenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler.

ANA MUHALEFETE BIRAKAMAYIZ

Türkiye ile ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız. Ama bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine... İşte son Samsun’da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Meclis’te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız.

SAMSUN’DAKİ OLAY

Ülkemizde Samsun’da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Bu tehdide karşı mücadelemize, kadını metalaştıran zihniyeti toplum bünyemizden söküp atarak başlamamız gerekiyor. Kadının anne, kardeş eş, evlat, insan olmaktan çıkartıp köksüz ve ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa AK Parti olarak asla gelmeyeceğiz. Kişilik bozuklukların ürünü olan saldırganlıkları ve cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle inancımıza, kültürümüze yıkmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz.

ÖNCELİĞİMİZ AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK

Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tutmak da mümkün olmaz. Önceliklerimizden biri de aile müessesesinin güçlendirilmesi olacaktır. Asıl görev bizlere, bilhassa siz kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir ve çocuğun ilk vatanıdır.

Çocukları özellikle de kız çocuklarını bir an önce baba evlerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Bir de bu çıktı. Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Çocukları aileye kışkırtan bu zihniyet bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye, kadına şiddet sorununu öyle ya da böyle çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salmasıdır, karşılık bulmasıdır.”

KADIN KAHRAMANLARLA BEŞTEPE’DE BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremler ve pandemide fedakarca görev yapan kahraman kadınlarla Beştepe’de akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, İzmir Seferihisar’da sel suyuna girerek hastaya ulaşan hemşire Ayla Kırs, İzmir depreminde enkazdan bir kişiyi çıkaran ve halk otobüsünde hamile kadına doğum yaptıran UMKE görevlisi Edanur Doğan, Elazığ depreminde enkaz altında 2.5 yaşındaki Yüsra Yıldız ile annesinin kurtarılmasını sağlayan paramedik Hatice Yücel gibi kahraman kadınlar katıldı. Erdoğan çifti kadınlarla tek tek sohbet etti hatıra fotoğrafı çektirdi. m Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA

EMİNE ERDOĞAN’DAN ‘İŞBAŞINA’ ÇAĞRISI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Halkbank tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Üreten Kadınlar Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

TÜRK KADINI TECRİT YAŞADI

“Üretimi, belli kalıplar içine sıkıştırarak, kadının hayatın içindeki emeğini, görünmez kıldı, özgüvenlerini elinden aldı. Kadınlarımız bir anlamda, adı konmamış bir tecrit yaşadılar. Tabii bu esnada anne olmak, nesil yetiştirmek, en büyük değer olan ailenin lokomotifi olmak önemsizleştirildi. Halbuki Anadolu kadınının, tarih boyunca üretmediği, çalışmadığı tek bir an olmamıştır. Evlerin içi birçok insan için ofis haline geldi, yeni iş modelleri gelişti. Tüm bunlar kadınların da girişimci ruhlarını yürürlüğe sokabilecekleri büyük fırsatlardır. Daha adil, içinde herkese yer olan, medeniyet değerlerinin korunduğu bir gelecek için kadınları işbaşına davet ediyorum.” ◊ ANKARA

JOHNSON’A KIBRIS MESAJI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Johnson’a Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel işbirliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumu meydana geleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurguladı. (ANKARA)