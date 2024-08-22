Kız çocukları okusun diye kulaç atacak

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İzmir’de bir belediyeye bağlı olarak görev yapan İber, yaşadığı karaciğer rahatsızlığının ardından kendini öğretmenliğin dışında bireysel olarak da spora adadı.

‘AMA BABA MADALYAN YOK’

4 yıl boyunca kendini sporla iyileştirdi. İlk önce koşu alanında kendini geliştiren ve birçok maratona katılan İber, bir gün kızı Melisa’dan“Ama baba senin hiç birincilik madalyan yok” sözünü duydu. Bu cümleler onun hayata bakışını değiştirdi. Böylece koşudan vazgeçip en iyi bildiği alan olan yüzmeye odaklandı. 2024 yılının ocak ayından bu yana kendi yaş grubunda açık su ve havuz alanları farketmeden katıldığı bütün yarışmalarda kürsüye çıkıp başarı kazandı. Bu madalyalar en çok kızını mutlu etti. İber tam da bu noktadan yola çıkarak 25 Ağustos’ta katılacağı 36’ncı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kız çocuklarının eğitimi için kulaç atmaya karar verdi. Şimdi Buldan Vakfı tarafından 200 kız öğrenciye üniversite öğrenimlerine burs sağlamak amacıyla yürütülen ‘Kızımız Okuyacak’ projesi için bağış topluyor. Yavuz İber yarışmayı ve kampanyayı şöyle anlattı:

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‘BU BİLİNCİ KIZIM AŞILADI’

“Yarışmada dereceye girmek ne kadar önemli olsa da yüzerek ve sevdiğim sporu yaparak kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak da o kadar önemli. Bana bu bilinci kızım aşıladı. Onun sayesinde hayata bakış açım değişti. Başka çocukların hayatına dokunabilmek için de yeni projeleri önemsiyorum. Bağış süreci yarışmadan sonraki hafta da devam edecek. Dereceye girersem kampanyanın bilinirliği daha çok yükselecek ve bağışlar artacak. Yine de her şeyden daha önemli olan çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak bence. Sonuç ne olursa olsun kampanya için en çok desteği toplamak istiyorum.”