Kız çocukları okusun diye kapı kapı dolaşıyorlar

Mardin Artuklu’daki Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çocuk gelişimi öğretmenleri Emine Özer Demir, Gurbet Oruç, İsmihan Alıcı Yüksel ve Evin Aykut Kurşun ‘kız çocuk okumaz’ anlayışıyla okula gönderilmeyen ya da maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarını eğitime kazandırmak için kapı kapı dolaşıp aileleri ikna etmek için yoğun mesai harcıyorlar. Son 1 yılda 20, 5 yılda 100 kız çocuğunu okula döndürmeyi başaran öğretmenlerden Emine Özer Demir karşılaştıkları zorlukları ve kız çocuklarının eğitime kazandırılması için gösterdikleri çabayı şöyle anlatıyor:

‘EVLERİNE ZİYARETE GİDİYORUZ’

“Aynı okulda çocuk gelişimi eğitimi öğretmenleriyiz. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler bizim okulumuza gelebiliyor. Çocuklar otomatikman okula kaydoluyorlar ancak devamsızlığı olan, okula hiç gelmeyen öğrenciler oluyor. Hâlâ kız çocuklarını okutmak istemeyen aileler var. Bazıları ‘Ortaokulu bitirdi yeter’ diyor, bazılarının çocuğunun okula otomatik olarak kaydolduğundan haberi bile olmuyor. Biz de okula devam etmeyen kızların adreslerine ulaşıyor ve onları Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında okula kazandırmaya çalışıyoruz. Son bir yılda neredeyse 100 kız öğrencinin evine ziyarette bulunduk, 20 kız çocuğunu yeniden eğitime kazandırdık. Son 5 yılda 100 kız çocuğunun eğitime dönmesini sağladık.

Çoğunluğu, köylerde yaşayan, maddi durumu iyi olmayan ve annesine babasına destek olan çocuklar oluşturuyor. Onları okula kazandırmaya çalışırken karşılaştığımız zorluklar olabiliyor. Bazıları bizi eve kabul etmek istemiyor. Bazı köylere gittiğimizde bir yabancı olarak yadırganabiliyoruz. Bizim burada en büyük silahımız ikna kabiliyetimiz. ‘Annem babam beni okutmak istemiyor ama ben okumak istiyorum’ diyen olduğu zaman biz o öğrenciyi ne yapıp edip eğitime kazandırmak için çabalıyoruz. Çocukta o ışığı görüyorsak o eve sık sık gidiyoruz, aileyle ilişkilerimizi yakınlaştırıyoruz.”

‘MADDİ SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR’

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen aileler de olduğunu ifade eden Emine Özer Demir şunları söyledi: “Onlara devletin sağladığı imkânlardan bahsediyoruz. Ulaşım desteği ve maddi destek sağlıyoruz. Bir de bizim okulun zaten kız öğrenci yurdu var. Çocuklarıyla yakından ilgilendiğimizi hatta yurdun daha güvenli olduğunu söylüyoruz. Yurt ücretsiz ve ücretsiz de yemek yiyebiliyorlar. Velinin maddi durumu yeterli değilse okul idaresi olarak çocuklara forma, bot, kırtasiye yardımı yapılıyor. Ulaşım kartı da var. Eğer çocuk köye gelip gidecekse ya da il içinden gelip gidecekse her ay çocukların kartlarına dolum yapılıyor.”