×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kız çocukları okusun diye kapı kapı dolaşıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Köy#Öğrenci
Kız çocukları okusun diye kapı kapı dolaşıyorlar
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 07:00

Mardin’de ‘kız çocuk okumaz’ diyen ailelerin kapısını çalarak onları kızlarını okula göndermeleri için ikna etmeye çalışan dört öğretmen son 5 yılda 100 çocuğun geleceğine dokundu. 4 öğretmen, son bir yılda 100 kız öğrencinin evine ziyarette bulunduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Mardin Artuklu’daki Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çocuk gelişimi öğretmenleri Emine Özer Demir, Gurbet Oruç, İsmihan Alıcı Yüksel ve Evin Aykut Kurşun ‘kız çocuk okumaz’ anlayışıyla okula gönderilmeyen ya da maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarını eğitime kazandırmak için kapı kapı dolaşıp aileleri ikna etmek için yoğun mesai harcıyorlar. Son 1 yılda 20, 5 yılda 100 kız çocuğunu okula döndürmeyi başaran öğretmenlerden Emine Özer Demir karşılaştıkları zorlukları ve kız çocuklarının eğitime kazandırılması için gösterdikleri çabayı şöyle anlatıyor:

‘EVLERİNE ZİYARETE GİDİYORUZ’

“Aynı okulda çocuk gelişimi eğitimi öğretmenleriyiz. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler bizim okulumuza gelebiliyor. Çocuklar otomatikman okula kaydoluyorlar ancak devamsızlığı olan, okula hiç gelmeyen öğrenciler oluyor. Hâlâ kız çocuklarını okutmak istemeyen aileler var. Bazıları ‘Ortaokulu bitirdi yeter’ diyor, bazılarının çocuğunun okula otomatik olarak kaydolduğundan haberi bile olmuyor. Biz de okula devam etmeyen kızların adreslerine ulaşıyor ve onları Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında okula kazandırmaya çalışıyoruz. Son bir yılda neredeyse 100 kız öğrencinin evine ziyarette bulunduk, 20 kız çocuğunu yeniden eğitime kazandırdık. Son 5 yılda 100 kız çocuğunun eğitime dönmesini sağladık.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBu kez öğrenciden öğretmene zorbalık... Eğitimde disiplini nasıl sağlayacağızBu kez öğrenciden öğretmene zorbalık... Eğitimde disiplini nasıl sağlayacağızHaberi görüntüle

Çoğunluğu, köylerde yaşayan, maddi durumu iyi olmayan ve annesine babasına destek olan çocuklar oluşturuyor. Onları okula kazandırmaya çalışırken karşılaştığımız zorluklar olabiliyor. Bazıları bizi eve kabul etmek istemiyor. Bazı köylere gittiğimizde bir yabancı olarak yadırganabiliyoruz. Bizim burada en büyük silahımız ikna kabiliyetimiz. ‘Annem babam beni okutmak istemiyor ama ben okumak istiyorum’ diyen olduğu zaman biz o öğrenciyi ne yapıp edip eğitime kazandırmak için çabalıyoruz. Çocukta o ışığı görüyorsak o eve sık sık  gidiyoruz, aileyle ilişkilerimizi yakınlaştırıyoruz.”

Kız çocukları okusun diye kapı kapı dolaşıyorlar

Haberin Devamı

‘MADDİ SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR’

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuğunu okula gönderemeyen aileler de olduğunu ifade eden Emine Özer Demir şunları söyledi: “Onlara devletin sağladığı imkânlardan bahsediyoruz. Ulaşım desteği ve maddi destek sağlıyoruz. Bir de bizim okulun zaten kız öğrenci yurdu var. Çocuklarıyla yakından ilgilendiğimizi hatta yurdun daha güvenli olduğunu söylüyoruz. Yurt ücretsiz ve ücretsiz de yemek yiyebiliyorlar. Velinin maddi durumu yeterli değilse okul idaresi olarak çocuklara forma, bot, kırtasiye yardımı yapılıyor. Ulaşım kartı da var. Eğer çocuk köye gelip gidecekse ya da il içinden gelip gidecekse her ay çocukların kartlarına dolum yapılıyor.”

Gözden KaçmasınÖğretmene zorbalığa tepki yağdıÖğretmene zorbalığa tepki yağdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Köy#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!