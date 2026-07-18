Kız çocukları için 6 kıtada koşuyor…

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Prof. Dr. Tamer Aker yüzlerce, binlerce hasta görmüş, birçok ruhun yarasına pansuman yapmış bir psikiyatr. Belki şahit olduğu acılar onu da derinden etkilediği içindir ki yaptığı spora bir anlam yüklemek amacıyla yola çıkmış. Farkındalık yaratmak için koşmaya başlamış. Maratonu terapi sürecine benzeten Prof. Dr. Aker, “İkisi de direnç isteyen bir şey. Ben psikoterapi yapıyorum ağırlıklı olarak. İkisinde de uzun bir yol gitmeniz gerekiyor” diyor. Prof. Dr. Aker son kıta olan Avustralya’da koşmak için Yeni Zelanda’yı seçmiş. Ancak vize engeline takılması nedeniyle 7. kıta için bekleyişte.

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GÖÇ DEPREM İKLİM KRİZİ...

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Aker, bu uzun soluklu koşusunu şu sözlerle anlatıyor:

“Koşularımı yaparken bir anlamı olsun istedim. O sırada göç üzerine çalışıyordum ve öncelikli olarak göç konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Çin Seddi’nde koştum. Sonrasında iklim krizi için koştum. Çalışmalar devam ederken 6 Şubat depremi oldu. AÇEV ile anlaştık ve depreme yönelik yardım toplamak amacıyla koşu başlatmaya karar verdim. Daha sonrasında ise KIZÇEV ile anlaşarak deprem bölgesinde olan genç kadın öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılması amacıyla koştım. Dubai’de, Meksika’da koştum. Hatta Meksika’da Rarámuri isminde bir kabile vardı. Koşan halk demek. Koşucular için çok önemli bir kabile. Grönland’a gittim. ABD Colorado’da koştum. Bir podcast’te de görme engelli, psikoloji öğrencisi olan Çağla adında kör bir genç kadının nasıl koştuğunu dinledim. Sosyal medya üzerinden ona ulaştım. Bu sefer Çağla ile kollarımızı bilekten bağlayarak koşmaya başladık. Genç kadın öğrencilere eğitim bursu sağladık. Şu anda maraton çerçevesinde 6 kıtada, 2 tane de kutupta koştum. 7’nci kıta kaldı. Onu Yeni Zelanda olarak belirledim. Ancak vize vermediler. Bir süre bekledikten sonra tekrar başvuracağım.”

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ÇİN SEDDİ’NDEN ANTARKTİKA’YA...

İşte Prof. Dr. Aker’in koştuğu yerlerden sadece bazıları: Meksika, Grönland, Antarktika, Dubai, New York, Colorado (Kızılderili kabileleri ile), Tuz Gölü, İznik, Çin Seddi, Japonya-Fuji Dağları, Machu Pichu (Peru)...