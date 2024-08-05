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Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak! Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi

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#Muğla#Marmaris#Kavga
Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 17:28

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, T.N.K. (14), eski erkek arkadaşından uzak durmasını istediği F.K.'yi (14) darbetti. Şüphelinin arkadaşları ise kavgayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Marmaris Polis Merkezi'ne giden F.K., 2 Ağustos'ta A.A. isimli arkadaşıyla parkta konuşurken, eski sevgilisi, T.N.K.'nin de aralarında olduğu kızların yanlarına geldiğini belirterek, 'Benim eski erkek arkadaşımla nasıl konuşursun sen?' dedikten sonra kendisini darbedip video çektiklerini ve sosyal medya hesabında paylaştıklarını anlatıp, şikayetçi oldu.

Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili çalışma başlatan polis, görüntülerden şüpheli 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan 2'si erkek 6 şüpheli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Görüntülerde T.N.K.'nin, F.K.'ye hakaret ettikten sonra saçından tutup, yere yatırdığı, tekmelediği ve yumruk attığı, arkadaşlarının da destek olduğu görülüyor. 

Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kız çocuğuna akranlarından tekme tokat dayak Görüntüler dehşete düşürmüştü: 6 kişi adliyeye sevk edildi

 

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#Muğla#Marmaris#Kavga

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