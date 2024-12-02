×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kız çocuğunu taciz eden şahsa komşularından dayak

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#Esenyurt#İstanbul
Kız çocuğunu taciz eden şahsa komşularından dayak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:26

Esenyurt’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna rahatsızlık veren şahıs polis tarafından göz altına alınırken, komşuları tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı göz altına alarak karakola götürmeye çalışırken, mahalle sakinleri bir anda şüpheliye saldırarak darp etti.

Kız çocuğunu taciz eden şahsa komşularından dayak

MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

Dakikalarca darp edilen şahsı polis ekipleri güçlükle mahallelinin elinden aldı. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan adam göz altına alınarak karakola götürüldü. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberin Devamı

Kız çocuğunu taciz eden şahsa komşularından dayak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taciz#Esenyurt#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!