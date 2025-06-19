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Kız çocuğuna cinsel istismar: 66 yaşındaki şahıs tutuklandı

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#Antalya#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı
Kız çocuğuna cinsel istismar: 66 yaşındaki şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 13:05

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir sitede 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa S. (66) gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Kum Mahallesi'ndeki bir sitede, 17 Haziran Salı günü bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Site ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanık ifadeleri doğrultusunda Mustafa S.'yi aynı gün gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Kız çocuğuna cinsel istismar: 66 yaşındaki şahıs tutuklandı

Kız çocuğunun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olayın duyulmasının ardından bazı aileler de çocuğunun şüpheli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hakkında 'istismar' iddiasıyla 2 ayrı şikayet bulunan Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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Kız çocuğuna cinsel istismar: 66 yaşındaki şahıs tutuklandı

 

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#Antalya#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı

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