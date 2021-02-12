MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı
GeriGündem Kız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Kız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı
Abone Olgoogle-news

KARAMAN'da, 2 kız arkadaşıyla dışarı çıkan Yakup Çukur (29), kimliği belirsiz kişinin otomobilden tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Çukur, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kız arkadaşlarının yanında, otomobilden açılan ateşle yaralandı
Olay, saat 07.00 sıralarında, Çeltek Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evden 2 kız arkadaşıyla sigara almak için çıkan Yakup Çukur'a yolda yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Çukur, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Kız arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çukur, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle