Kız arkadaşıyla gezerken yasağı ihlal etti, otomobilinden de uyuşturucu çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki kontrol noktasında polis, Davut Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, Davut Ç.’nin daha önce uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğunu belirledi. Kız arkadaşıyla birlikte gezdiğini söyleyen Davut Ç.’ye ekipler yasağı hatırlatıp, aracını aradı. Davut Ç.’nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis, Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç.’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti. Davut Ç. ve arkadaşı Pınar Ç., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin otomobili ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi. Şüpheliye aynı zamanda otomobilinin farlarının yanmaması nedeniyle de trafik ekiplerince 244 lira cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.