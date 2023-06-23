Kız arkadaşının yaralanmasına neden olan sürücüyü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil, Gamze D. kontrolündeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gamze D., hafif şekilde yaralandı. Bu sırada kazayı duyan Gamze D.'nin erkek arkadaşı Mustafa Kadirhan Şentekin, kısa sürede olay yerine gelerek cebinden çıkardığı bıçak ile Mahmut I.'ya saldırdı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Mahmut I., elinde bıçak ile üzerine koşan şüpheliye, 'Yapma' diye seslendi. Şentekin, tüm uyarılara rağmen Mahmut I.'yı yere düşürüp önce darbetti, ardından da bacağından bıçakladı. Yaralı Gamze D. ve Mahmut I., çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Kadirhan Şentekin, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.