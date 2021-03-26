Kız arkadaşının kapısının önünde kendisini vurdu! Ya kapıyı açsaydı

Silah sesini duyan Elif Pınar Ö., durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde “Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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