Kız arkadaşının kapısının önünde kendisini vurdu! Ya kapıyı açsaydı
BOLU’da yaşayan Bahadır M. (30), bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.’ye barışma teklifinde bulunmak için dün 08.00 sıralarında, Sümer Mahallesi Saroz Sokak’taki evine gitti. Genç kız, Bahadır M.’nin teklifini geri çevirip kapıyı açmadı. Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı.
Silah sesini duyan Elif Pınar Ö., durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde “Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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