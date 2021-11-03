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Kız arkadaşının çığlığını duydu, sarkıntılık yaptığı iddiasıyla döverek öldürdü

#Ankara#Gazi Aydoğan#Tulgay Ardıç
Kız arkadaşının çığlığını duydu, sarkıntılık yaptığı iddiasıyla döverek öldürdü

Ankara'da Gazi Aydoğan (35) evine misafir olarak gelen arkadaşı Tulgay Ardıç'ı (55), birlikte yaşadığı Kadriye İvediklioğlu'na (33) sarkıntılık ettiği gerekçesiyle döverek öldürdü. Gazi Aydoğan ile Kadriye İvediklioğlu, yakalanıp tutuklandı.

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Olay, önceki gün Mamak ilçesi, Karteltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalacak yeri olmaya Tulgay Ardıç, bir süre önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın daveti üzerine onun evinde kalmaya başladı. İddiaya göre Tulgay Ardıç, olay akşamı evde birlikte içki içerken arkadaşı tuvalete gittiği sırada Kadriye İvediklioğlu'na sarkıntılık yaptı. İvedikoğlu'nun çığlıkları üzerine odaya dönen Gazi Aydoğan, Tulgay Ardıç'ı dövdü. Gazi Aydoğan, tekme ve yumruk darbeleriyle bayılan Tulgay Ardıç'ı yatağına taşıdı. Ancak Tulgay Ardıç hayatını kaybetti. Sabah kalktıklarında Tulgay Ardıç'ın öldüğünü anlayan Gazi Aydoğan ile Kadriye İvediklioğlu evden çıkıp kaçtı.

Aydoğan'ın komşusu evden gelen kokudan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri Tulgay Ardıç'ın cesediyle karşılaştı. Ardıç'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANIP TUTUKLANDILAR

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Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu çiftin evden taksi ile ayrıldıkları belirlendi. Kameraya yansıyan taksinin plakasından yapılan incelemede çiftin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oldukları ve Gazi Aydoğan'ın memleketi Çorum'a gidebilecekleri değerlendirildi.

Çiftin içinde bulunduğu taksi, Kırıkkale'de polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Gazi Aydoğan ile Kadriye İvediklioğlu, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ankara#Gazi Aydoğan#Tulgay Ardıç

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