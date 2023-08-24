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Kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırılan genç yaşadığı dehşet anlattı: Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular

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#Cinsel Saldırı#Ankara#Savcılık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 15:41

Ankara'da Recep K. (21), eski sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılıp dövüldükten sonra cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürerek, 2 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Etimesgut ilçesinde yaşayan Recep K., iddiaya göre 16 Ağustos'ta, eski sevgilisi Beyzanur B.'nin dayısı Necmettin B. ve ağabeyi Gürkan B. tarafından kaçırılarak Ayyıldız Mahallesi'ndeki ıssız bir alana götürüldü. Necmettin B. ve Gürkan B., Recep K.’nin Beyzanur B.'den uzak durmasını isteyerek darbetti. Dayı ve ağabey daha sonra Recep K.’nin üzerindeki kıyafetleri çıkarttırıp, telefonla video çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ardından otomobile bindirilen ve arabayla Beyzanur B.'nin babasına götürülen Recep K., araç durduğu sırada inip, kaçtı.

Hastaneye gidip darp raporu alan Recep K., olayla ilgili Necmettin B. ve Gürkan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırılan genç yaşadığı dehşet anlattı: Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular

Recep K., bir yıldır sevgili oldukları Beyzanur B. ile ailesi öğrendikten sonra ayrıldıklarını belirterek, "Sonrasında kız arkadaşım, 'Seni bir parkta bekliyorum' diye bana mesaj attı. Parkta kızın dayısı ve ağabeyi tarafından bana tuzak kurulmuş. Beni zorla bir arabaya bindirdiler. Ayyıldız Mahallesi'nde boş bir tepeye götürdüler. Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular. Darbettiler. Daha sonra olayı savcılığa anlattım. Ancak serbest bırakıldılar. Şu anda soruşturma devam ediyor. Adalet arıyorum" dedi.

Kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırılan genç yaşadığı dehşet anlattı: Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular

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#Cinsel Saldırı#Ankara#Savcılık

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