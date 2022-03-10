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Kız arkadaşını rehin almaya çalışan saldırganı polis ayağından vurdu

#Fatih#Rehine#Polis
Kız arkadaşını rehin almaya çalışan saldırganı polis ayağından vurdu

Fatih'te Yusuf E., yabancı uyruklu kız arkadaşı Gurlux S.'yi silahla rehin almak isterken, polis ekiplerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

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Olay, sabah saat 06.00'da Kadırga Limanı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. kız arkadaşı Gurlux S. ile birlikte Kumkapı Polis Merkezi Amirliği yakınlarında yolda yürürken bir anda silahını çıkartıp Gurlux S.'yi rehin almaya çalıştı.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

O sırada çevrede bulunan kişiler durumu polise bildirildi. Harekete geçen ekipler, eli silahlı şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Israrla silahını bırakmayan Yusuf E. polis ekipleri tarafından ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan ve psikololojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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