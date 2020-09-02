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Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Kız arkadaşını gezdirmek için otomobil çalmış

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Kız arkadaşını gezdirmek için otomobil çalmış
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SAKARYA'da 2 ayrı otomobili çalan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, otomobili, internet üzerinden tanıştığı kız arkadaşını gezdirmek için çaldığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olaylarından ilki, Adapazarı ilçesinde 5 gün önce yaşandı. B.G. (33) adlı şüpheli, hırsızlık amacıyla girdiği evde bulduğu kontak anahtarını alıp, park halindeki otomobili çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan B.G. olduğunu belirledi. İstanbul'a kaçtığı öğrenilen şüpheli, Kadıköy’de yaşayan kayınvalidesinin evinin önünde, otomobilin plakasını değiştirirken yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

KIZ ARKADAŞINI GEZDİRMEK İÇİN ÇALMIŞ

İkinci hırsızlık olayı ise 4 gün önce Adapazarı ilçesindeki oto yıkamacıda meydana geldi. M.K. (31) adlı şüpheli, anahtarların asılı olduğu yerden kontak anahtarını aldığı otomobili alıp, kayıplara karıştı. Şüphelinin, çaldığı otomobille Düzce istikametinde seyir halinde olduğu belirlendi.

Otomobil, Düzce ilçesine bağlı Akçakoca ilçesinde oluşturulan polis noktasında durduruldu. M.K. ile beraberindeki kız arkadaşı gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen M.K.'nin ifadesinde internetten tanıştığı kız arkadaşını gezdirmek için otomobili çaldığını söylediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, beraberindeki kız arkadaşı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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