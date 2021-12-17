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Kız arkadaşına laf attığı için kavga etti, bıçaklanarak öldürüldü

#Kavga#Bıçaklama#Antalya
Kız arkadaşına laf attığı için kavga etti, bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla kafede oturan kişilerle kavga eden Volkan Yılmaz (21) bıçaklanarak öldürüldü. Olay ile ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Volkan Yılmaz, kız arkadaşıyla geçerken kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Yılmaz bıçakla sol göğsünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kız arkadaşına laf attığı için kavga etti, bıçaklanarak öldürüldü



Bıçakla hafif yaralanan Süleyman A. ile Fikret D. polis tarafından gözaltına aldı. Kaçan Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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