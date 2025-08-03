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Kız arkadaşına laf atan kişi tarafından bıçaklandı

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#Bıçaklama#Bursa#Kavga
Kız arkadaşına laf atan kişi tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 11:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kız arkadaşına laf atan şahısla kavga eden genç bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan gencin arkadaşlarının kovaladığı şahıs ise bir kahvehaneye sığındı.

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Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde A.Y. (18) kız arkadaşı ile yürüdüğü sırada iddiaya göre Y.K. (26), A.Y.'nin kız arkadaşına laf attı. Duruma sinirlenen A.Y., Y.K. ile tartışmaya girdi.

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TEPKİ GÖSTEREN GENCİ KOLUNDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. üzerinde bulunan bıçakla A.Y.'yi kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan genci gören arkadaşları Y.K.'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınan şahsı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı. Yaralı genç ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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#Bıçaklama#Bursa#Kavga

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