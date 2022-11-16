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'Kız arkadaşına baktığı' gerekçesiyle yolcuyu bıçakladı, otobüsü kaçırdı, yakalandı

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#Kocaeli#İzmit#Tehdit
Kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle yolcuyu bıçakladı, otobüsü kaçırdı, yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 14:40

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. (20) adlı yolcuyu bıçaklayıp, şoför ile yolcuları tehdit ederek indirip araçla kaçan F.B. (34), İstanbul'da yakalanıp tutuklandı.

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Olay, 26 Ekim günü saat 15.30 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde F.B., kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. adlı yolcu ile tartıştı. Çıkan kavgada F.B., A.I.'yı bacağından bıçakladı. Şoför ile diğer yolcuları bıçakla tehdit edip indiren F.B., gasbettiği otobüsle Gebze yönüne kaçtı.

Yaralanan A.I. ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları ifade için polis merkezine götürüldü. Otobüsü, İstasyon Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulan polis, olaydan 1 gün sonra F.B.'yi İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir eve girerken yakaladı. Suç aleti bıçakla gözaltına alınan F.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Kocaeli#İzmit#Tehdit

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