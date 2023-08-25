Kız arkadaşı Zafer Tezcan'ı katletmişti! Telefonuna gelen son mesaj ortaya çıktı: O tehlikeli durumda, hastaneye yetiştir

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Dün akşam saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Cansu Timur (29) ile erkek arkadaşı Zafer Tezcan (33) arasında tartışma yaşandı. Cansu Timur (29) tartışmada yanında getirdiği bıçakla Zafer Tezcan'ı göğsünden bıçakladı. Kız arkadaşı Cansu Timur tarafından öldürülen Zafer Tezcan Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Merkez Camiinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

MUHTARDAN YARDIM İSTEDİ

Ayvalı Köyü Muhtarı Hasan Çakır, Zafer'in olay yaşanmadan birkaç dakika önce kendisini arayarak yardım istediğini söyledi. Çakır, “Vefat eden Zafer, dün akşamüstü saat 20.10'da beni aradı; 'Ağabey neredesin? Görüşmemiz gerekiyor' diye. Ben de 'şu anda ilkokuldayım programımız var' dedim. 'Ağabey acil bana bir gelmen gerekiyor' dedi. Ben de 'mesele ne dedim?'. 'Ağabey şimdi elimden bir kaza çıkacak, çabuk gel ben iyi değilim' dedi. Ben de 'tamam geliyorum sen neredesin?' dedim. 'evdeyim' dedi. 'Geliyorum' diyerek telefonu kapattım. Arası 2-3 dakika sürmedi zaten okullar bulunduğu evin arası az mesafe. Geldiğimde kapının önünde uzaktan akrabası da sesleri duymuş. Eve gitmiş o arada kapıyı açmışlar yerde yatıyordu” dedi.

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"SON SÖZÜ BENİ HASTANEYE YETİŞTİRİN"

Olay yerine gelen Muhtar Hasan Çakır, “Ağebey beni bıçakladı. Çabuk beni hastaneye yetiştir' dedi. 'Ne oldu' dedim. 'Muhtarım çabuk ambulansı ara. Zafer bıçaklandı' dedi. Ben bu arada hemen ambulansı aradım. Ambulans beklemedim. Çünkü yerde ölü vaziyette yatıyordu. Erken yetiştirmek açısından hemen kendi aracımıza bindirdik ama hiçbir ses soluk yoktu. Yolda Mustafa Paşa civarında ambulansla karşılaştık. Ambulansa bindirdik. Oradan ambulansa bindirdiğimizde de nabız atmıyordu. Hastanede aşağı yukarı 45 dakika gibi uğraştılar. Geri döndürmeye çalıştılar. Maalesef Zafer Tezcan hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

"EVLENECEKLERDİ"

Çiftin arasında sorunun olmadığını da aktaran Çakır, “Genç çiftin aralarında hiç bir sıkıntı yoktu. 6 ay falan oldu köyümüze geleli. Zafer Tezcan 'Cansu'yla evleneceğiz' dedi. Cansu Timur psikiyatrik haplar kullanıyordu, ben de 'durumunu biliyorsun değil mi Zafer' dedim. Zafer Tezcan ise 'evet biliyorum ağabey kullandığı hapları, günlük düzenli içireceğim sıkıntı olmaz' dedi. 'Bunu biliyorsam tamam' dedim" diye konuştu.

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ZAFER’E SON MESAJI KIZ ARKADAŞININ ANNESİ ATTI

Muhtar Çakır olaydan 2 saat önce Cansu'nun annesinin aradığını aktararak, “Vefat etmeden 2 saat önce de bıçaklayan kızın annesi aradı. 'Muhtarım 2-3 gündür kızım Cansu hapını kullanmıyordu' dedi. Hatta tam öldürme esnasında da Zafer Tezcan’a mesaj atmış; ‘Zafer artık o tehlikeli durumda. Onu bir an önce gerekirse jandarmadan yardım al. Bir an önce hastaneye yetiştir. Onu sen zapt edemezsin’ ifadesinin yer aldığı mesaj göndermiş" dedi.

"JANDARMA EKİPLERİ BİBER GAZI KULLANARAK ZANLIYI GÖZALTINA ALDI"

Jandarma ekiplerine kendisinin ihbarda bulunduğunu söyleyen Muhtar Çakır, “Cansu'nun şuuru belki yerinde olmayabilir. Elinde bıçağı var. Siz de dikkatli olun dedim'. Kapıyı Savcılık talimatıyla kırarak açmışlar. Biber gazı kullanarak da bayanı etkisiz hale getirmişler” ifadelerini kullandı.

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Gözaltına alının Cansu Timur jandarmadaki işlemlerin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi.