Kız arkadaşı ile taksi sürücüsünü rehin aldı! Saldırganların yakalanma anı kamerada

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 19:51

Gaziantep’te Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı Gülbahar Y.’nin (36) pompalı tüfekle rehin aldığı taksi şoförü Ramazan Y. (58), polisin operasyonu sonucu yakalandı. av tüfeği ile rehin aldı. Yaşanan takip sonucu polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelilerin gözaltına alınması ve çevredekilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Semih Ç. ve kız arkadaşı Gülbahar Y., pompalı tüfekle tehdit ettiği ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.’yi rehin alarak, araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca Karacaahmet Mahallesi’nde sona erdi.

POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Mahallede polis ekipleri tarafından önleri kesilen şüpheliler, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden ateş açtı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERDA

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelileri gözaltına aldığı görülürken, bazı vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

