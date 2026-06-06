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'Kız kaçırma' husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

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#Adana Kozan#Kız Alıp Verme#Cinayet
Kız kaçırma husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 21:42

ADANA’nın Kozan ilçesinde E.K., kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ersoy’un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yom önce E.K.’nın kızını kaçırarak evlendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Bugün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle seyir halinde olan Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı. Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında husumetli oldukları konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a ateş açtı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Baba-oğlu av tüfeğiyle vuran E.K., olay sırasında devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Ersoy'un öldüğü belirlendi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ömer Ersoy ise doktorların müdahalesine kurtarılamadı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Cinayet şüphelisi E.K.'yi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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#Adana Kozan#Kız Alıp Verme#Cinayet

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