Kıymaya dikkat

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Piyasada ‘mekanik kıyma’ adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Tavuk kemiğinden, kırıntılarından, taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Hazır kıyma yasak olmalı. Kıyma etten çekilerek alınsın” dedi. Tarım Bakanlığı’nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti kullanımının yaygınlaşması dikkati çekti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında ‘mekanik ayrılmış kanatlı eti’ tespiti yer aldı. Et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımı yasak olmasına rağmen işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla kullanmasına tepki gösteren Yardımcı, “Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada ‘mekanik kıyma’ adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor. Kasap esnafı bunu kullanamaz. Kıymayı etten çekilerek alın” uyarısı yaptı.