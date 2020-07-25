MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıyıya vuran varil tedirginliğe neden oldu
GeriGündem Kıyıya vuran varil tedirginliğe neden oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Kıyıya vuran varil tedirginliğe neden oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıyıya vuran varil tedirginliğe neden oldu
Abone Olgoogle-news

SİNOP’ta kıyıya vuran varil, tedirginliğe neden oldu. Boş olduğu belirlenen varil, sahilden kaldırıldı.

Kentin güney sahilinde, kıyıya vurmuş varil olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede varilin boş olduğu tespit edildi. Gemiden düştüğü tahmin edilen boş varil, sahilden kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle