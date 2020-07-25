Kıyıya vuran varil tedirginliğe neden oldu

Kentin güney sahilinde, kıyıya vurmuş varil olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede varilin boş olduğu tespit edildi. Gemiden düştüğü tahmin edilen boş varil, sahilden kaldırıldı.