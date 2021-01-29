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Gündem
Ali AKSOYER / DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıyıya sürüklenmişti: Nene Hatun kurtardı

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Kıyıya sürüklenmişti: Nene Hatun kurtardı
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İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva açıklarında önceki akşam kıyıya sürüklenen ‘Petra Star’ adlı kargo gemisi, dün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar sonucu açığa çekildi.

Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki ‘Petra Star’ adlı kargo gemisi, önceki gün makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkiye demir attı. Gemide bulunan personelle iletişim halinde olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara vermişti. Ekipler ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekletilmişti.

Kıyıya sürüklenmişti: Nene Hatun kurtardı

Dün havanın aydınlanmasıyla yapılan durum değerlendirmesinin ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede ekipler kurtarma çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptı. Nene Hatun Acil Müdahale gemisi boş kuru yük gemisine zincir bağladı. 10.30 sırlarında gemi bulunduğu yerden çekilerek açığa alındı.

Kıyıya sürüklenmişti: Nene Hatun kurtardı

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