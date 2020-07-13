MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu
GeriGündem Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu
Abone Olgoogle-news

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı, boğularak öldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe belediyesinde oto elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Ali Dikmen, arkadaşı Necdet Salıcı ile birlikte, denize girmek için dün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Denize giren iki arkadaş bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 arkadaşın dalgalar arasında gözden kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmen ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle